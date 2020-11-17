Вторник, 17 Ноября 2020 11:06

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении должен быть обсужден всего один вопрос - отставка премьер-министра РА Никола Пашиняна и отмена режима военного положения. Об этом 17 ноября на пленарном заседании НС РА заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

По ее словам, у депутатов нет никакого морального права обсуждать какой-либо другой вопрос. Наира Зограбян отметила, что в свое время, будучи журналистом газеты "Айкакан жаманак", делала материалы о серийных убийцах, один из которых спрашивал, найдется ли кто-либо, кто удержит его руку.

Сейчас, продолжила депутат, перед Национальным Собранием РА стоит историческая миссия - остановить руку Никола Пашиняна после капитуляционного заявления, пока он не довел страну до новых разрушений и потрясений. Необходимо, продолжила депутат, отстранить Никола Пашиняна от власти, и вместе со стратегическим партнером - Россией - попытаться спасти те положения, которые касаются безопасности Армении, безопасности Мегри и территорий республики. Действия главы правительства после геноцида армян, считает оппозиционер, являются самым жестоким ударом в тылу Армении. "Никол Пашинян не будет исключением, когда после позорного соглашения о капитуляции, останется у власти", - подчеркнула Наира Зограбян.

Она также заметила, что оппозиционные силы, в отличие от Никола Пашиняна, никогда не призывали к крови, к гражданской войне. Как раз наоборот, это Никол Пашинян своими призывами и действиями разжигает гражданское противостояние. "В нашей стране гражданской войны не будет, армянин не поднимет руку против армянина", - сказала Наира Зограбян.

Отметим, что на пленарном заседании НС РА планируется обсудить всего два вопроса - проект государственного бюджета страны 2021 года и перенос сроков выплат по траншам, предоставленным германским банком KfW по ЛЭП Армения-Грузия.