Вторник, 17 Ноября 2020 11:03

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Так, она на своей странице в Фейсбук, в частности написала: "Как много хотелось сказать всем этим нашим и не нашим коммивояжёрам от

политики, диванным аналитикам, заплывшим буржуазным жирком деятелям, которые любят любить свои родины, не выходя из зоны личного комфорта.

А теперь не хочется. Потому что есть эмоции посильнее и слова поважнее. Они появляются, когда смотрю фотографии российских миротворцев в зоне Нагорного Карабах. Ребята, спасибо! Успеха вашей

благородной миссии. Молимся за вас!"

По данным Минобороны, Россия направит в зону нагорно-карабахского конфликта миротворческий контингент со штабом в Степанакерте: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа. Переброска российских миротворцев осуществляется из Ульяновска военно-транспортными самолетами Ил-76.