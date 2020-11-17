Вторник, 17 Ноября 2020 10:56

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян в административном комплексе МО встретился с семьями военнослужащих, пропавших без вести в ходе арцахской войны.

Как сообщает пресс-служба МО РА, министр обороны представил подробности поисковых операций, проводимых совместно российскими миротворческими силами, дислоцированными в Арцахе, и персоналом МККК, подчеркнув, что соответствующие подразделения Минобороны оперативно собирают и публикуют всю информацию.

Тоноян заверил родителей пропавших без вести лиц, что этот процесс находится в его непосредственном ведении, делается все возможное, чтобы найти тела героически павших армянских сынов и похоронить их.

Отметим, что накануне родные и близкие военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта провели акцию протеста пред зданием Минобороны РА. Они требовали предоставить им хоть какую-то информацию об их пропавших детях, родственниках. Они также выразили готовность принимать участие в поисковых работах вместе с представителями МО и МККК.