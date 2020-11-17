Вторник, 17 Ноября 2020 10:35

АрмИнфо.Содержание и тон высказываний, прозвучавших из уст председателя постоянной комиссии парламента по обороне и безопасности Андраника Кочаряна в ходе брифинга с журналистами в Национальном Собрании по части эксплуатации самолетов Су-30СМ во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха не к лицу высокопоставленному государственному чиновнику.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

<Кочарян построил свое выступление с явной иронией, напомнив, что министр обороны ходил и фотографировался с истребителями. Хотели бы подчеркнуть, что содержание и тон заявления не к лицу высокопоставленному государственному чиновнику. С другой стороны, хотели бы напомнить, что торжественная церемония встречи истребителей проводилась во главе с премьер-министром РА.

Что же касается использования самолетов во время последних боевых действий, то Кочарян не является государственным чиновником, должность которого давала бы ему право ожидать отчетов о том, использовались СУ или нет, выполняли ли они боевые задачи, сколько на них было совершено полетов и другие вопросы. Уверяем вас, что все должностные лица, которые должны официально получать эти отчеты, подробно проинформированы об ответах на эти вопросы",- отмечается в заявлении МО.