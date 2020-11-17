Вторник, 17 Ноября 2020 10:23

АрмИнфо. Минская группа должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью, опубликованном в понедельник на сайте газеты Le Figaro по завершении его переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

"США совместно с Францией и Россией являются сопредседателями Минской группы, главной целью которой является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Именно в этих рамках и следует урегулировать ситуацию", - сказал Помпео.

При этом он особо отметил, что США "обеспокоены ростом военного потенциала Турции". "Мы выразили такую озабоченность как на уровне личных встреч, так и публично. Европе и США надлежит работать совместно с тем, чтобы убедить [Реджепа Тайипа] Эрдогана, что действия, подобные тем, что он предпринимает, не отвечают интересам его народа", - подчеркнул госсекретарь США.

"Совместно с президентом Макроном мы провели продолжительное обсуждение недавних действий Турции и пришли к согласию относительно того, что они носят очень агрессивный характер, - идет ли речь о ее поддержке Азербайджана или содействии развертыванию сирийских сил в регионе. Также мы обсудили действия Турции в Ливии, где эта страна также содействовала развертыванию формирований третьих стран. Были обсуждены и действия Турции в Восточном Средиземноморье, - такой перечень можно и продолжить", - сказал Помпео.

"Позиция США заключается в том, что интернационализация этих конфликтов пагубна и вредит всем затронутым странам", - добавил он. "Именно поэтому мы обратились ко всем государствам с просьбой прекратить вмешательство в Ливии, - идет ли речь о России, Турции и других. То же самое касается и ситуации в Азербайджане", - объяснил госсекретарь США.