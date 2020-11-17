Вторник, 17 Ноября 2020 10:18

АрмИнфо. Власти США и Франции признают, что действия России способствовали установлению мира в Нагорном Карабахе, который сохраняется уже неделю. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Он отметил, что стороны много говорили о Нагорном Карабахе и заявили о приверженности Вашингтона и Парижа своим ролям в качестве сопредседателей в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Однако, все еще остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции", - пояснили в Госдепе.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также констатировал, что российская сторона пригласила сопредседателей в Москву для предоставления большей информации по этому вопросу.

"Министр иностранных дел Ле Дриан отметил, что он разговаривал с Лавровым, который признал, что они пытались принять меры, чтобы остановить то, что на самом деле было чрезвычайной гуманитарной ситуацией, но есть еще вопросы, которые нужно обсудить по этому поводу", - добавил представитель Госдепа США.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.