Понедельник, 16 Ноября 2020 20:56

АрмИнфо.По заверениям командира миротворческого контингента РФ в Арцахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова завтра, 17 ноября, в 10:00 трасса Степанакерт-Бердзор-Горис начнет функционировать в безопасном режиме. Об этом на своей странице в Facebook 16 ноября написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

<Согласно достигнутой договоренности, помимо нее как минимум до 25 ноября будет функционировать также трасса Мартакерт-Карвачар-Варденис.

Благодаря сотрудничеству властей Республики Арцах и командного состава миротворческого контингента Российской Федерации делается все возможное для обеспечения безопасного транспортного сообщения жителей Арцаха с внешним миром, и отныне наши соотечественники смогут чувствовать себя в безопасности и спокойно возвращаться в свои дома>,- написал он.

Отметим, что после 11 ноября при невыясненных обстоятельствах на дорогах из Арцаха пропали 6 граждан. Родственники пропавших опознали их на кадрах в азербайджанских СМИ.