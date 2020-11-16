Понедельник, 16 Ноября 2020 20:55

АрмИнфо.Следующий митинг оппозиции пройдет 18 ноября в 17:00 часов на площади Свободы. Об этом заявил директор политических и информационных программ телекомпании <Еркир медиа> Гегам Манукян подытоживая сегодняшний митинг, который завершился перед зданием МИД РА.

Отметим, что с 11 ноября 17 оппозиционных партий Армении проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола

Пашиняна, который подписал 10 ноября текущего трехстороннее соглашение по Карабаху, который оппозиция расценивает как акт капитуляции.

На сегодняшнем митинге оппозиция представила дорожную карту действий, и в числе приоритетных вопросов - отставка Пашиняна, признание независимости Арцаха, решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, возникших в результате агрессии развязанной азербайджано-турецким тандемов в отношении Арцаха.