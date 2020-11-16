Понедельник, 16 Ноября 2020 20:54

АрмИнфо.Сегодня я был приглашен в СНБ Армении именно в то время, когда был назначен митинг на площади Свободы, для того, чтобы пресечь мое участие в нем. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер партии <Родина> Артур Ванецян, который присоединился к участникам акции-шествия.

При этом он выразил убеждение, что силовиками выполняются четкие политические указания. "Это четкий политический заказ. Больше всего мне больно за наше СНБ", - сказал Ванецян, добавив, что все шаги премьер-министра Армении Никола Пашиняна последние 47 дней направлены на то, чтобы удержаться у власти, следовательно, и продолжение уголовных дел может укладываться в эту логику.

"Но, власти больше нет. В Армении, к сожалению, сегодня власти нет. Пашинян больше не надеется на правоохранительные органы, и прибегает к помощи бандитов, чтобы запугать народ. Но, пусть никто не пытается покушаться на свободу выражения нашего народа ", - сказал Ванецян, при этом призвав правоохранительные структуры незамедлительно возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Пашиняна.

Глава партии Родины также подчеркнул, что ВС Армении блестяще выполнили поставленные перед ними задачи, однако из-за бездарной, предательской политики Пашиняна, страна оказалась в этой ситуации.

Он также назвал сказкой обвинение в его адрес о подготовке покушения на премьер- министра РА. По его словам, таким образом Пашинян пытается отвлечь внимание общества от происходящего в стране сегодня. Ванецян также подчеркнул, что не хотел бы политизировать это движение, хотя оно в какой-то мере уже содержит такие элементы. "Эта борьба за будущее нашей страны, за ее безопасность", - сказал экс-глава СНБ РА.

На уточнение, зачем он сегодня был вызван в СНБ, Ванецян сказал, что следователи уточняли неторные детали в рамках предъявленного ему обвинения.

Отметим, что сегодня прямо перед началом митинга лидер партии <Родина> Артур Ванецян, в рамках возбужденного в его отношении уголовного дела был приглашен в Следственный департамент СНБ.

В СНБ был приглашен также и лидер партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян. Депутат фракции партии <Процветающая Армения> Ивета Тоноян во время митинга отметила, что власти пытаются любой ценой лишить Царукяна мандата. <С этой целью Национальное Собрание созвало заседание совета>,- напомнила она.

Напомним, что экс-глава Службы национальной безопасности РА, лидер партии <Родина> Артур Ванецян, обвиняется в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и намерении узурпировать власть. Он был задержан 14 ноября. Сотрудники СНБ провели обыск в квартире родителей задержанного. Однако, накануне вечером суд принял решение отпустить Ванецяна на свободу.

Сегодня на свободы был отпущен и лидера добровольческого отряда <Ашот Еркат> Ашот Минасян, которому предъявлены обвинения по тем же статьям, что и Ванецяну.