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 Понедельник, 16 Ноября 2020 20:05
Марианна Мкртчян

Пашинян обсудил с Мишустиным повестку армяно-российского сотрудничества

Пашинян обсудил с Мишустиным повестку армяно-российского сотрудничества

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашиняна провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, собеседники обсудили повестку дня сотрудничества двух стран после прекращения огня 10 ноября и  актуальные вопросы.


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