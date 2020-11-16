Понедельник, 16 Ноября 2020 19:49

АрмИнфо.В Минобороны Армении уличили председатель Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраника Кочаряна в некомпетентности.

Так, в распространенном оборонным ведомством РА заявлении, отмечается, что сделанные сегодня Кочаряном на брифинги утверждения являются наглядным примером этого.

В МО РА отметили, что сегодня Кочарян, в частности, в беседе с журналистами в Национальном Собрании Кочарян заявил, что мол сегодня ВВС РА командует человек, который "не летает", и что в мире такого нет, и он назначен на этот пост Тонояном.

"По сути, чиновник, который должен хотя бы хорошо разбираться в самых важных вопросах, связанных с обороной страны, даже не имеет базовых знаний о Минобороны. Информируем господина Кочаряна о том, что в структуре Министерства обороны РА нет "военно-воздушных сил". Вместо него действует "Управление авиации ВС РА", которое возглавляет полковник Гагик Асланян. Более того, специально для г-на Кочаряна отметим, что начальник управления авиации ВС назначается не министром обороны РА, а президентом Республики Армения при посредничестве премьер-министра.

Информируем также г-ну Кочаряна, что начальник управления авиации ВС РА, полковник Гагик Асланян не только "летает", но и является действующим пилотом первого класса, обладает навыками полетов на четырех видах истребителей, в том числе и на самолетах СУ-30-СМ, имеет более 1500 летных часов и по праву считается высшим профессионалом в своей области", - подчеркнули в Минобороны РА.