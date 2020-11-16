Понедельник, 16 Ноября 2020 19:29

АрмИнфо. Арцах - был одним из главнейших достижений новейшей истории Армении. Об этом на площади Свободы в ходе митинга 17 оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявил представитель Верховного органа АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян.

Он отметил, что лицо, пришедшее к власти в Армении 2,5 года назад путем бархатной революции, сделало всё для ослабления национального иммунитета. "Затем, он начал разваливать армянскую армию, путем дискредитации генералитета. Испортил отношения с нашими ключевыми партнерами Россией и Ираном. А в заключение довел страну до войны, и сдал территории. Получив 12 тыс. кВ. м Арцаха, он оставил от него 2.5 кв. м., а потом завил, что Арцах это невзрачная страна, где растут сорняки. В этой стране есть один сорняк - это ты Никол. Никол уходи",

- сказал Сагателян.

Затем он подставил необходимые шаги и дорожную карту выхода из сложившейся ситуации. По его словам, трехсторонний документ, подписанный Пашиняном неприемлем, однако, состоявшийся факт, а размещение российских миротворцев - необходимый шаг.

"Мы считаем этот документ позорным актом капитуляции, подписанный за спиной народа. Но не все закончено. Необходимо дипломатическим путем, посредством переговоров довести наши уступки до минимума. В первую очередь, на предстоящих переговорах необходимо исключить включение Арцаха в состав Азербайджана и добиться независимости НКР. Для этого нам необходим переговорщик. Этот человек, лжец, прогнувшийся под турком и не может представлять интересы армянского народа на международной арене. Он не способен вести переговоры, поскольку прогнулся под турком", - скал Сагателян.

По его словам, однако, сегодня первоочередной задачей является отстранение Пашиняна от власти Конституционным путем. В этой связи, по словам дашнакцакана, Национальное собрание должно созвать заседание, отменить военное положение в стране, отстранить Пашиняна и назначить нового премьера, который будет пользоваться доверием народа.

"Затем, должно быть сформировано временное правительство национального согласия, которое займется решением трех задач: провести ревизию решений, принятых во время военного положения и довести до минимума наши потери; предпринять незамедлительные шаги по устранению гуманитарных, социально-экономических и вопросов безопасности, возникших вследствие этой войны; сформировать новое правительство", - отметил Сагателян, добавив, что сегодня будущее Армении находится под угрозой.

Дашнакцакан призвал СНБ РА заняться единственной угрозой для этой страны - Николом Пашиняном, а остальные силовые структуру прекратить выполнять указания премьера, и прекратить преследование оппозиции. В заключение он призвал депутатов от правящей партии одуматься и задуматься над будущем Армении.