Понедельник, 16 Ноября 2020 19:16

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 14 на улице Шовроян;

11։00-17:00 жилой дом 59 на улице Айгедзори, жилой дом 14 на улице Агароняна, жилой дом 49 на улице Мамиконянца, жилой дом 58 на пр. Баграмяна, жилой дом 4 на переулке Азатутяна, жилой дом 1а на улице Лепсуса, собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Налбандяна, жилые дома 22, 45, 43, 39, 37, 20 на улице Кохбаци, подъезды 1-3 жилого дома 31 на пр. Маштоца, жилые дома 57-59 на улице Ин Ереванци, жилой дом 36 на улице Пушкина, подъезды 1-3 жилого дома 19 на улице Теряна, подъезды 1-3 жилого дома 5 на Северном проспекте, жилой дом 34 на улице Исраелян, жилой дом 11 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 50 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 1/19 во 2-ом микрорайоне Авана Аринджа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 70-130 на 7-ой улице Норк Мараша, 1-ый переулок 7-ой улицы полностью, собственные дома 88-122 на 9-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Зар, Неркин Птгни, Камарис, Капутан Гегашен;

в Тавушской области:

10:00-13:00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Лорийской области:

09:00-13:00 села Сараарт, Санаин, Акнер, Ахпат, Цахкашат, кварталы “Энгельс”, “Баграмян”, “Санаин”, жилой дом 8 на улице 8 Марта и улицы Джравазан, Зоравара Андраника, Шестакова;

в Сюникской области:

10։00-11։30 частично село Нор Астхаберд;

10:30-12:00 село Аджибадж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0