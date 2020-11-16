Понедельник, 16 Ноября 2020 18:45

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял группу жителей Гадрута, которые лишились крова в результате азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и нашедшие убежища в Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

"У всех нас есть боль, но она несопоставима с тем, что переживаете вы, ваши семьи и родственники. У каждого армянина в мире тяжелое бремя, но это бремя, конечно, несопоставимо с вашим. Мы должны сделать все, чтобы все вместе - от Армении до Арцаха, смогли подняться с колена, встать и пройти трудный путь, чтобы не стать побежденным народом, государством, нацией. Это мои слова утешения, потому что сейчас у меня других нет. Вот почему так важно, чтобы мы были едины как нация и как государство. Мы должны постараться сделать всё. Обменять друг друга, спорить: Это нас никуда не приведет, кроме как к большой беде", - сказал президент Армении.

В свою очередь жители Гадрута, рассказали, что недавно обратились со своими опасениями и несогласием по поводу случившегося в международные организации и посольства. Они проинформировали, что свои требования подытожили в 4 основных пунктам, а именно, изучить вопрос деоккупации Гадрута, приложить все усилия, чтобы включить вопрос Гадрута и все другие, связанные с ним в переговорную повестку Минской группы ОБСЕ, перевести в правовое поле вопрос лиц перемещенных из Гадрута, а также сохранить вопрос сохранения историко-культурных памятников Гадрута.

Отметив, что он не имеет отношения к подписанному документу о прекращении огня, Саркисян выразил сожаление тем обстоятельством, что его многолетний дипломатический опыт и опыт ведения переговоров не был использован. Президент республики отметил, что сегодня одним из первоочередных шагов должно стать <возвращение карабахской проблемы в стадию переговоров - в Минскую группу ОБСЕ>.

"В конечном итоге окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен Минской группой ОБСЕ. Мы должны вложить весь свой потенциал, как политический, так и дипломатический, чтобы вернуть вопрос Минской группе. Это может быть тем механизмом, который должен работать для сохранения исторического и культурного наследия. Платформами могут быть Минская группа ОБСЕ, ЮНЕСКО или другие международные организации", - отметил он.

Отметив, что сегодня существуют огромные гуманитарные проблемы, президент Армении указал на важность их решения посредством различных программ.