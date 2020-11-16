Понедельник, 16 Ноября 2020 18:44

АрмИнфо. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти политическое решение в рамках всеобщего консенсуса. Подобное мнение журналистам выразил член фракции <Мой шаг> Андраник Кочарян.

<Консенсус должен быть направлен на поиск решений и формата переговоров без применения силы и демонстрации мышц>, - подчеркнул он.

Вместе с тем, депутат отметил, что для восстановления тех разрушений, которые понес Арцах в результате войны должна быть разработана общенациональная программа. <Это будет очень сложно сделать, поскольку нет сегодня такой системы безопасности, которая сформировалась в рамках Нагорного Карабаха. Но это не значит, что национальный потенциал, который мы имеем, не должен быть вложен для решения этих вопросов>, - сказал Кочарян.