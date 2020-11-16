Понедельник, 16 Ноября 2020 18:20

АрмИнфо. Сегодня, лицо занимающее пост премьер-министра Армении должно быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с УК РА. Об этом на площади Свободы в ходе митинга 17 оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявила исполнительный директор ОО <Против правового произвола>, первый Омбудсмен РА Лариса Алавердян.

При этом она пообещала защищать его в суде и выразила убеждение, что это наилучшее решение для человека, который на протяжении 2,5 лет носил в себе армянофобию.

Она также констатировал, что на сегодняшний день неизвестно, сколько пропавших без вести лиц и погибших. Первый Омбудсмен РА выразила недоумение тем обстоятельством, что после подписания режима перемирия как минимум 6 человек были пленены. "Таким образом, получается, что отсутствуют надлежащие механизмы мониторинга соблюдения перемирия. Прошу арцахцев, не передвигайтесь одни, на своих машинах, это опасно. И в заключение, лицо, доведшее страну до такого состояния, должен подать в отставку, а не еще что-то требовать. Хотела бы также сказать, что когда лицо, что-то говорит, он в первую очередь характеризует себя. Когда Пашинян говорит "скулящие", не обижайтесь, он в первую очередь характеризует себя, ни в коем случае не примиряйте его словам на себе", - сказала Алавердян.

Она также проинформировала, что возглавляемая ею организация обратится в соответствующие структуры в связи с появлением на билбордах на площади Республики видеороликов, сеющих вражду и ненависть. По ее словам, этот факт должен получить надлежащую оценку, необходимо выяснить, кем это руководилось.

Алавердян также призвала не верить, что армянская армия проиграла, поскольку это был сговор по сдаче этих территорий. Первый Омбудсмен отметила, что борьба не закончена и продолжится до тех пор, пока не будет восстановлено армянское национальное достоинство.