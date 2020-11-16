Открывая митинг, директор политических и информационных программ телекомпании <Еркир медиа>, представляющий АРФ "Дашнакцутюн", Гегам Манукян констатировал, что действующие власти не осознают, что потеряли. По его словам, правительство Никола Пашиняна не понимает, что потеряла, поскольку на всё смотрел через призму фискальных чеков. "Никол, уйди, мы предоставим тебе и фискальный чек, и пожизненную пенсию назначим, только ради Бога уйти. Ты никогда не любил эту страну, и всегда был провокатором насилия в этой стране", - отметил Манукян, призвав перед началом митинга вместе помолиться во имя мира, и в память всех павших армянских сынов.

Затем, Святой Отец прочитал молитву во имя мира, любви и спасения душ павших.

После этого Манукян вновь взял микрофон и констатировал, что у армянского народа всегда был один враг - турок. "Но, последние 2,5 года нам говорили другое, что мол турки грамотные, что мол жертв на передовой стало меньше, заверяли, что турок может быть нам братом, попытались церковные ценности искоренить. Дезертир министр образования исключил историю Церкви из образовательной ценности, тем самым пытаясь лишить нас наших национальных ценностей", - сказал Манукян.

При этом он предложил сегодня уже требовать не отставки премьера, а попросить министра здравоохранения РА Арсена Торосяна поставить диагноз Пашиняну, после проведения полного его медицинского обследования.

Манукян констатировал, что последние 2,5 года в армянском обществе велась активная пропаганда, направленная на разделение общества, разжигание ненависти, а сегодня одним звонков притесняются все те, кто выступает против режима Пашиняна.

В свою очередь депутат парламента от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян констатировала, что действующий премьер продолжает разделять общество на черных и белых, пропагандирует нетерпимость, а затем цинично требует, чтобы оппозиция пообещала не идти на столкновения с оружием.

Представитель ППА констатировала, что Пашинян хочет крови, и пытается столкнуть лбами людей в стране, а ради спасения своего стула, готов пойти на новое кровопролитие. "Кого ты называешь скулящие под стенами - родителей, потерявших своих детей, жен потерявших своих мужей? Ты хочешь крови? Но и этим не ограничиваешься, и сегодня с трибуны парламента цинично заявляешь, что Шуши мрачный и невзарчный город. Не смей так относиться к нашим святыням. Поэтому ты 9 ноября подписал этот позорный акт капитуляции", - отметила Тоноян, отметив, что ни одна капитулировавшая власть ни в одной стране мира не продолжала оставаться у власти, после того как предала свой народ. Она еще раз призвала Пашиняна уйти, заявив, что впредь он опасен для Армении.