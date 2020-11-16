Понедельник, 16 Ноября 2020 18:04

АрмИнфо. Мобилизационный план в Армении требует реформ, он безнадежно устарел. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что структура армии также должна быть модернизирована. <Как вам известно, в последние 7-8 лет, число контрактников в армянской армии возросло. Некоторые из них являлись жителями приграничных городов и сел, и сочетают гражданскую жизнь с военной службой. Однако, как вы понимаете, что во время войны сложно оперативно перевести этих военнослужащих на другие участки границы>, - заметил Пашинян.

Премьер резюмировал, что учитывая все эти сложности, потенциал контрактных войск следует изменить. Пашинян заметил, что подобные изменения уже были осуществлены в третьем армейском корпусе и данные реформы продолжатся.