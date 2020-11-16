Понедельник, 16 Ноября 2020 18:01

АрмИнфо. Российских миротворческий взвод приступил к размещению постов в Дадиванке. Один пост будет находиться у въезда в населенный пункт, второй – непосредственно у монастыря. Об этом сообщил старший лейтенант из состава миротворческих сил РФ Олег Коваленко.

Он рассказал, что их размещение в городе происходило с благословения Отца Ованеса, который представил последним местность, помещение и обстановку. «После чего мы ждали пока реставраторы завершат работы и вывезут технику, и только тогда наш взвод приступил к планомерной деятельности по размещению наблюдательного поста», - сообщил Коваленко.

Он заместил, что в первые дни была заметна подавленность людей, которые приезжали, прощаться с монастырем. Однако, увидев подразделения миротворцев, по словам старшего лейтенанта, люди воспряли духом, выражали благодарность, чувствовали надежду и старались оказать необходимую помощь.

«Первоначально мы готовились встретить здесь недопонимание, возможно, даже провокационные действия, однако местные жители встретили нас радушно. Это мое открытие. Народ добродушный, старается оказать помощь, как минимум моральную поддержку», - сказал он.

Сейчас же, по словам миротворца, подразделения готовятся к договоренностям, которые вступят в силу с 25 ноября. Поэтому с вчерашнего дня начались работы по оборудованию наблюдательных постов.

Вместе с тем Коваленко рассказал, что перед отправкой на миротворческую миссию в Дадиванк с личным составом были проведены занятия по этнографии, истории и религии. «Это моя обязанность. Как минимум бойцы знают предпосылки конфликта, который возник и историю этого края. Мы постоянно совершенствуем свои знания. Но только увидев воочию этот населенный пункт, смогли оценить исторический огромный пласт, огромное национальное достояние армянского народа», - поделился он.