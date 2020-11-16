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АрмИнфо. Руководство Армении ведет переговоры с руководством России и Франции в связи с террористами в Арцахе. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он заметил, что также на повестке стоит вопрос о том, как жителям Арцаха вернуться к себе домой, если в зоне конфликта все еще есть боевики. "Я обсуждал данных вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Мы достигли соглашения продолжать вести переговоры для решения всех этих вопросов",- заверил Пашинян.
Отметим, что во время войны появилась достоверная информация о том, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Арцах, для того, чтобы они сражались на стороне Азербайджана. Данные сведения подтвердило руководство Сирии, Франции, России, США, Армении и Арцаха. Россия и Франция не раз выражали свои опасения в связи с задействованием боевиков в Арцахе.
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|Президент Армении встретился с группой жителей Гадрута
|Андраник Кочарян: Для выхода из сложившейся ситуации необходимо найти политическое решение
|Герой Арцаха обвиняет в капитуляции военно-политическое руководство Армении и Арцаха
|Первый Омбудсмен: Сегодня, лицо занимающее пост премьерa Армении, должно быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с УК РА
|Российские спасатели прибыли в Степанакерт
|На площади Свободы стартовал митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна
|Никол Пашинян заявил о необходимости реформ в армии
|Миротворческий взвод приступил к размещению 2 наблюдательных постов в Дадиванке
|Пашинян: Руководство Армении ведет переговоры о проблеме террористов в Арцахе с Россией и Францией
|Вице-премьер Армении отказался комментировать внутриполитическую ситуацию в стране и в правящей фракции <Мой шаг>
|Премьер: Если бы у нас была бы хоть малейшая возможность сохранить Шуши, мы бы сохранили
|Никол Пашинян: Люди, говорившие <ни пяди земли врагу>, даже не пытались благоустроить Арцах
|Путин и Макрон обстоятельно обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|МО РФ: Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения
|Гагика Царукяна хотят лишить депутатского мандата
|Премьер-министр: Разговоры о том, что в случае моей отставки война бы прекратилась, всего лишь миф
|Туркменистан активизирует сотрудничество с Европейским Союзом
|Политсовет 17 политических партий Армении выступили за отмену в стране режима военного положения
|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
|Никол Пашинян: Все политические силы страны должны осудить насилие
|Пашинян: Мы сделали выбор в пользу войны, но наш выбор, увы, не увенчался успехом
|У здания Министерства обороны Армении собрались родители солдат, пропавших без вести
|В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
|Премьер-министр: Сегодня откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев
|Премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку
|В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер-министр РА находился почти в ежедневном контакте с президентом России
|Артак Давтян покинул должность главы ВПК Армении
|Никол Пашинян в парламенте выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции
|Вице-премьер Армении проводит закрытую встречу с представителями фракции "Мой шаг"
|ППА сообщила о повестке возможной встречи с Николом Пашиняном
|Премьер-министр РА: Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши
|Тегеран: Северо-западные границы Ирана не изменились
|В ходе военных действий в Арцахе погибло 46 сотрудников СНБ Армении, 191 получили ранения
|Армения в гостях обыграла Грузию в матче Лиги Наций УЕФА
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Премьер: Ведется работа по выяснению судьбы нескольких сот пропавших без вести солдат
|В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан
|Никол Пашинян: Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса
|Президент Армении выступит с посланием к народу
|Араик Арутюнян выразил обеспокоенность в связи с политическими процессами в Армении
|В Минобороны Армении рассказали, когда пойдут в отпуск военнослужащие, принимавшие участие в войне
|Армения и ОАЭ определили основные направления развития сотрудничества
|Суд принял решение не арестовывать Ваграма Багдасаряна
|Премьер: С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата
|Несколько депутатов "Мой шаг" заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 117 886 человек
|Никол Пашинян: Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии
|Омбудсмен Армении призвал государственных лиц воздержаться от заявлений, разжигающих ненависть в обществе
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