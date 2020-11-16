Понедельник, 16 Ноября 2020 17:57

АрмИнфо. Руководство Армении ведет переговоры с руководством России и Франции в связи с террористами в Арцахе. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заметил, что также на повестке стоит вопрос о том, как жителям Арцаха вернуться к себе домой, если в зоне конфликта все еще есть боевики. "Я обсуждал данных вопрос с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Мы достигли соглашения продолжать вести переговоры для решения всех этих вопросов",- заверил Пашинян.

Отметим, что во время войны появилась достоверная информация о том, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Арцах, для того, чтобы они сражались на стороне Азербайджана. Данные сведения подтвердило руководство Сирии, Франции, России, США, Армении и Арцаха. Россия и Франция не раз выражали свои опасения в связи с задействованием боевиков в Арцахе.