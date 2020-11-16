Понедельник, 16 Ноября 2020 17:41

АрмИнфо. "Если что будет сказать, мы скажем", - заявил 16 ноября журналистам вице-премьер Тигран Авинян, отвечая на вопрос о внутриполитической ситуации в Армении и в самой фракции <Мой шаг>.

Напомним, что вице-премьер сегодня провел экстренную встречу с депутатами от правящей фракции <Мой шаг>, некоторые из которых приняли решение покинуть ее по причине несогласия с политикой правительства.

Как отметил вице-премьер, ответ будет в самые короткие сроки.

Большего от вице-премьера журналисты так и не дождались, который вошел в кабинет главы фракции Лилит Макунц, закрыв за собой дверь.