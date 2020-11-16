Понедельник, 16 Ноября 2020 17:35

АрмИнфо. Если бы у нас была бы хоть малейшая возможность сохранить Шуши, мы бы сохранили город. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что за последние два дня из Шуши было вывезено 300 тел армянских военнослужащих. <Я не хотел поднимать этот вопрос, но видимо придется. Вы хотя бы представляете себе масштаб сражений, которые там происходили. Если руководство страны давало приказ сдать город без боя, откуда там тогда столько трупов погибших? Мы уже пригласили людей, которые распространяют ложные слухи в соответствующие органы>,- заметил Пашинян.

Премьер заметил, что в следственных органах, люди, распускающие подобные слухи стали путаться в показаниях и не смогли четко ответить на вопрос, кто же дал подобный приказ и является предателем.

Также Пашинян заметил, что за последние 30 лет для города не сделали того, что было действительно необходимо. <Были люди, которые осуществляли вложения. Но мы не смогли вернуть городу тот вид, которого он был достоин. На то были как объективные, так и субъективные причины>,- заключил премьер.