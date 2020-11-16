Понедельник, 16 Ноября 2020 17:29

АрмИнфо. Ни для кого не секрет, что последние 30 лет шла речь о сдаче территорий в Арцахе. Об этом с трибуны парламента заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что он признает свою ответственность за случившееся, но надо также вспомнить о том, что было до него. <Давайте разберемся в том, что происходило последние 30 лет. Общество желало личного обогащения, строились новые особняки. А вот ценность военной службы была весьма невысокой. Неужели вы думаете, что подобная ситуация могла остаться без последствий?>,- задался вопросом Пашинян.

<А вон те люди, которые на протяжении последних 30 лет заявляли: <ни пяди земли врагу> не делали даже попыток, чтобы благоустроить Арцах.

В Шуши были дома, но никто не собирался открыть в нем предприятие, которое помогло бы городу. Да, не исключаю, что за последние два с половиной года я не успел сделать все, чтобы исправить ситуацию. Но мы делали для этого все возможное и даже больше>, - заключил премьер.