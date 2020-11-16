Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развёртывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что Заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась.

Выразив готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США, лидеры акцентировали важность решения неотложных гуманитарных вопросов, включая возвращение беженцев в места постоянного проживания, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. В этой связи Президент России сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.