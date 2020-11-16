Понедельник, 16 Ноября 2020 16:50

АрмИнфо. Режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга, передает ТАСС.

По его словам, в районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворцев. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

В ведомстве добавили, что более 140 рейсов для переброски миротворцев и техники совершено самолетами ВКС России с 10 ноября. В Минобороны сообщили, что более 470 беженцев вернулись в Нагорный Карабах в воскресенье.

15 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев, отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, всего с 14 ноября в места проживания вернулись 725 человек, которые ранее покинули территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий.