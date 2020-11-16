Понедельник, 16 Ноября 2020 16:48

АрмИнфо. Лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна хотят лишить депутатских полномочий. Об этом сообщила, депутат НС РА, член ППА Наира Зограбян на своей странице в Фейсбук, ссылаясь на полученное от вице-спикера Парламента Армении письмо, адресованное Царукяну, в котором последнего приглашают а заседание Совета НС РА по вопросу обращения в Конституционный суд для лишения депутатских полномочий.

«Тот, кто поставил Арцах на колени перед турками, в судорогах продолжает свои политические репрессии. Недавно к нам поступило письмо, в котором сдавший Шуши хочет лишить Гагика Царукяна депутатского мандата. И поскольку через несколько часов должен состояться общенациональный митинг, то, согласно канонам жанра, перед митингом Царукяна вновь пригласили в СНБ», - написала она.