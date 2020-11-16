Понедельник, 16 Ноября 2020 16:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении заявил, что существует ряд мифов о войне, и он намерен их развенчать. Об этом Пашинян заявил с трибуны парламента.

Премьер заметил, что первый миф связан с тем, что ходят слухи о том, что война стала возможной из-за ухудшения отношений между Арменией и Россией. «Это информация не соответствует действительности. Как и то, что наше поражение связано с ухудшением отношений с Россией. Всем очевидно, что за последнее время позиция Москвы в карабахском конфликте не изменилась. Я говорил об этом очень много, но никто не обратил на них внимания», - заметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что мифом является и те заявления, что если бы он ушел в отставку, война бы прекратилась. «Я обсудил данный вопрос с человеком, с которым связывали требование о моей отставке и прекращении в данном случае войны, мой собеседник подобных требований не выдвигал»,- заметил он.

Также Пашинян отметил, что армяно-российские отношения были, есть и будут союзническими.