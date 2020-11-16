Понедельник, 16 Ноября 2020 16:23

АрмИнфо. В многовекторной внешней политике Туркменистана многостороннее взаимодействие с Европейским Союзом является одним из ключевых направлений. С момента установления дипломатических отношений в феврале 1993 года накоплен позитивный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах – политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной.

Наиболее важные вехи в восходящем развитии отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном связаны с первым официальным визитом президента Гурбангулы Бердымухамедова в Брюссель, где расположена штаб-квартира Евросоюза, а также с визитами Председателя Европейской комиссии и других высокопоставленных представителей ЕС в нашу страну, взаимными обменами различными делегациями, участием в совместных проектах.

Так, в октябре 2018 года делегация Туркменистана провела в Брюсселе встречи, в том числе с заместителем председателя Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем и с представителями Генерального директората по энергетике Еврокомиссии

На этих встречах обсуждались различные аспекты сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в энергетической сфере, в том числе проект строительства Транскаспийского газопровода и связанные с ним вопросы экономического, экологического и коммерческого характера.

Вопросы, связанные с открытием дипмиссии Европейского Союза в Ашхабаде, обсуждались в рамках визита спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана в январе 2019 года.

Летом прошлого года в рамках визита в Ашхабад Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Федерики Могерини было подписано Соглашение о создании Делегации Европейского союза в Туркменистане, ставшее 142-й Делегацией ЕС в мире и укрепившее его дипломатическое присутствие в Центральной Азии.

Открытие дипмиссии ЕС в Туркменистане стало не только качественно новым шагом в развитии двухсторонних отношений, оно способно также содействовать успешной реализации новой Стратегии Евросоюза по Центральной Азии.

Этот документ предусматривает активизацию политического диалога, усиление потенциала стран Центральной Азии в области устойчивого развития, противодействия внешним угрозам и вызовам современности, поддержку их экономической модернизации.

Среди ключевых направлений партнерства – обеспечение безопасности, торговля, энергетика, экология и образование, управление водными ресурсами, транспортные и цифровые коммуникации, поддержка частного сектора, а также гуманитарные контакты.

В контексте продолжения эффективного сотрудничества с ЕС в течение 2020 года в режиме онлайн был проведен ряд мероприятий, в том числе очередное заседание Совместного комитета «Туркменистан – Европейский Союз».

На недавней встрече в МИД страны с Полномочным Послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руизом Алонсо обсуждалось создание до конца текущего года Дорожной карты сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как энергетика, транспорт, торговля и образование.

В ходе конструктивной беседы стороны констатировали необходимость наращивания темпа реализации совместных планов и проектов в данных отраслях, и проведения встречи представителей соответствующих ведомств Туркменистана и структур Европейской Комиссии для обсуждения перспективных проектов и их дальнейшей практической реализации.

Отдельной темой обсуждений в ходе встречи стала активизация работ по всесторонней адаптации Плана Туркменистана по обеспечению готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания, где конкретизированы основные направления совместной деятельности по восстановлению социально-экономических показателей в постпандемический период.

Как отмечалось на заседании правительства 2 октября, сегодня новые перспективы для наращивания продуктивного взаимодействия открываются в связи с развернутыми в Туркменистане масштабными преобразовательными программами, нацеленными на диверсификацию, индустриализацию и цифровизацию национальной экономики, совершенствование социальной сферы.

Хорошие возможности имеются и для углубления традиционных гуманитарно-культурных контактов, в частности, по линии образования и науки, активного внедрения передовых технологий. Для реализации имеющихся возможностей и потенциала двухстороннего сотрудничества намечаются соответствующие практические шаги.

В целях наращивания плодотворных связей с ЕС и реализации достигнутых договоренностей подготовлены предложения по таким приоритетным векторам взаимодействия, как энергетика, устойчивый транспорт, торговля и экономика.

Наряду с этим, большое значение придается сотрудничеству в гуманитарной сфере, включая разработку новых проектов с области образования, а также по линии здравоохранения, где на основе регионального проекта ЕС и ВОЗ по борьбе с особо опасным инфекционным заболеванием подготовлен план мероприятий по Туркменистану, который предлагается к реализации.

По всем вышеназванным направлениям планируется организовать соответствующие двусторонние встречи. В настоящее время также рассматриваются возможности проведения в октябре текущего года очередных переговоров по вопросам безопасности между ЕС и государствами Центральной Азии на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств, а в ноябре – встречи в рамках Межпарламентского диалога «Туркменистан – Европейский Союз».

Успешно развиваются многосторонние связи и с отдельными государствами ЕС, в частности с Италией. Так, в рамках реализации Меморандума о взаимном сотрудничестве в текстильной отрасли, подписанного Министерством текстильной промышленности Туркменистана с итальянской компанией «Cormatex Srl», планируется создание ряда производств на базе Байрамалийского текстильного комплекса и Дашогузской хлопкопрядильной фабрики.

Для реализации намеченных планов туркменскими специалистами будет проведена модернизация отраслевых предприятий, а оснащение новых производств обеспечит компания «Cormatex Srl».

С 2020-2021 года учебного года в одной из общеобразовательных школ Ашхабада началось изучение итальянского языка, ставшего десятым иностранным языком, которому учатся школьники Туркменистана. Налажены связи туркменских вузов с высшими учебными заведениями Италии в Милане и Перуджи.

Сотрудничество туркменских вузов с итальянскими и другими европейскими партнерами осуществляется также в рамках таких проектов Программы Евросоюза «Эразмус+», как «Модернизация высшего образования в странах Центральной Азии посредством новых технологий» (HiEdTec).

Эта деятельность направлена на создание устойчивой академической сети для обмена опытом и передовой практикой в области инновационных образовательных технологий и дидактических моделей, которая согласуется с концепцией создания цифрового образовательного пространства в Туркменистане.