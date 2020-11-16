Понедельник, 16 Ноября 2020 16:19

АрмИнфо. Политсовет 17 политических партий Армении выступили за отмену в стране режима военного положения.

В распространенном заявлении политических сил, в частности, отмечается, что в первый же день войны правительство РА объявило в стране военное положение. Этим решением был введен ряд ограничений, в частности, запретили проведение митингов и публикации с критикой действий органов местного самоуправления и должностных лиц. 10 ноября Пашинян подписал судьбоносный для армянского народа акт о капитуляции, что справедливо спровоцировало неповиновение и гнев всего армянства.

Но власти дня не только не отменили эти ограничения, но еще и используют их как инструмент, чтобы заставить критиков замолчать и оказать на них давление. "В результате произвольных действий правоохранительных органов лидеры политической оппозиции и многие представители общественности подвергаются преследованиям и массовым задержаниям. В стране фактически установлена диктатура. Тем не менее, и суды уже констатировали, что задержания, обусловленные правовым режимом военного положения, неправомерные. Мы требуем от властей Армении немедленно отменить режим военного положения, предоставив общественности возможность свободно выражать свою точку зрения", - говорится в заявлении.