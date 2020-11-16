Понедельник, 16 Ноября 2020 16:15

АрмИнфо. Ни на каком этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши. Об этом на своей странице Фейсбук написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Таким образом, армянское внешнеполитического ведомство опровергло утверждения, ранее озвученные премьер-министром Николом Пашиняном якобы о том, что на столе переговоров стоял вопрос сдачи от Шуши.

Премьер Армении сегодня заявил, что войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши, но это не соответствовало той политике, которую хотели осуществить власти Карабаха и Армении.

Пашинян подчеркнул, что вопрос о сдаче Шуши был выдвинут Азербайджаном с самого начала переговоров, еще до начала боевых действий, но поскольку была даже теоретическая возможность его защиты, Армия обороны Арцаха пошла на боевые действия до конца.