Понедельник, 16 Ноября 2020 16:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении заявил о том, что принял решение уволить главу МИД Армении. Об этом премьер заявил на встрече с депутатами Армении.

Все наши возможности до бесконечности затягивать переговорный процесс закончились в апреле 2016 года. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что ни один из переговорных пакетов, которые обсуждались так и не были реализованы. «В переговорном пакете могут быть всякие предложения, но если они не осуществляются, кому они нужны? За два с половиной года переговорного процесса я осознал, что предотвращение войны могло быть лишь в том случае, если бы мы отказались от статуса Нагорного Карабаха и от Шуши»,- подчеркнул Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что после 2016 года у нас было всего два выхода или отказаться от защиты своих прав, или защитить свои права. «Вы говорите, что ни в одном документе нет слов о Шуши, но был этот документ реализован. А почему этот документ, все хорошие документы не были реализованы. Азербайджанская сторона требовала как минимум возвращения в Шуши своих беженцев. Если бы у нас был более хороший вариант решения вопроса, мы бы его приняли, не сомневайтесь. Нас обвиняют в том, что мы не остановили войну, обвиняют в предательстве. Мы боролись, но не одержали победу, мы решили спасти наших солдат. Вы хотели, чтобы было больше жертв? Поэтому не стоит осуждать нас, все выходы были продиктованы сложившейся ситуацией», - заключил премьер.