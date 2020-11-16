Понедельник, 16 Ноября 2020 15:58

АрмИнфо. Отдельные лица, которые в последнее время подверглись уголовному преследованию по различным уголовным делам, и уклонялись от правосудия, имея перспективы уголовной ответственности, руководствуясь принципом «ловить рыбу в мутной воде», пытаются повлиять на деятельность сотрудников правоохранительных органов, в том числе прокуроров, и направить процесс выполнения их профессионального долга исходя из политических мотивов. Об этом говорится в официальном заявлении Генпрокуратуры Республики Армения.

В источнике отмечено, что Прокуратура, как и другие правоохранительные органы являются аполитичными системами, которые действуют исключительно на основе Конституции и законов Республики Армения.

«Особенно в роковые для армянского народа дни Прокуратура, как никогда, действует с глубоким осознанием ответственности перед своим народом и государством, и в рамках своих полномочий приложит все усилия для противодействия любому преступному посягательству, угрожающему внутренней стабильности, безопасности, правопорядку, невзирая на то, от кого исходят подобные угрозы», - говорится в заявлении.

В этом контексте Прокуратура Армении призывает воздержаться от спекуляций на сверхчувствительном состоянии и настроении общественности, и попыток вовлечь правоохранительную систему, в частности прокуратуру и прокуроров в политические процессы, склонять к действиям, преследующим политические цели, которые бесперспективны и подлежат осуждению.