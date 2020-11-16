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АрмИнфо. Сейчас наша главная задача обеспечить в стране неприкосновенность власти. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
На вопрос, возможно ли в ближайшей перспективе провести внеочередные выборы, премьер заявил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня. «На данный момент нам необходимо восстановить в Армении атмосферу согласия. Сейчас нам необходимо, чтобы политические силы осознали, что насилие в стране недопустимо»,- подчеркнул Пашинян.
Премьер в очередной раз осудил нападение и избиение спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. «В чем был виноват Мирзоян. Несколько дней назад было осуществлено нападение на правительство и парламент. Люди ворвались в эти здания и крушили все на своем пути. Подобные действия следует осудить самым решительным образом. В тот момент большинство представителей полиции находились на передовой и не могли защитить эти здания. Но нам необходимо, чтобы в ближайшее время в стране восстановилась атмосфера согласия»,- заключил Пашинян.
|Политсовет 17 политических партий Армении выступили за отмену в стране режима военного положения
|МИД Армении опровергает премьера по вопросу сдачи Шуши
|Премьер-министр решил уволить главу МИД Армении
|Прокуратура Армении призвала воздержаться от попыток вовлечения правоохранительной системы в политические процессы
|Никол Пашинян: Все политические силы страны должны осудить насилие
|Пашинян: Мы сделали выбор в пользу войны, но наш выбор, увы, не увенчался успехом
|У здания Министерства обороны Армении собрались родители солдат, пропавших без вести
|В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
|Премьер-министр: Сегодня откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев
|Премьер-министр Армении не намерен подавать в отставку
|В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер-министр РА находился почти в ежедневном контакте с президентом России
|Артак Давтян покинул должность главы ВПК Армении
|Никол Пашинян в парламенте выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции
|Вице-премьер Армении проводит закрытую встречу с представителями фракции "Мой шаг"
|ППА сообщила о повестке возможной встречи с Николом Пашиняном
|Премьер-министр РА: Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши
|Тегеран: Северо-западные границы Ирана не изменились
|В ходе военных действий в Арцахе погибло 46 сотрудников СНБ Армении, 191 получили ранения
|Армения в гостях обыграла Грузию в матче Лиги Наций УЕФА
|Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
|Премьер: Ведется работа по выяснению судьбы нескольких сот пропавших без вести солдат
|В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан
|Никол Пашинян: Вопрос статуса Нагорного Карабаха должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса
|Президент Армении выступит с посланием к народу
|Араик Арутюнян выразил обеспокоенность в связи с политическими процессами в Армении
|В Минобороны Армении рассказали, когда пойдут в отпуск военнослужащие, принимавшие участие в войне
|Армения и ОАЭ определили основные направления развития сотрудничества
|Суд принял решение не арестовывать Ваграма Багдасаряна
|Премьер: С мая 2018 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта преодолел точку невозврата
|Несколько депутатов "Мой шаг" заявили о намерении покинуть фракцию и сложить мандат
|В Армении общее число инфицированных коронавирусом достигло 117 886 человек
|Никол Пашинян: Общественность Армении по известным причинам сегодня находится в напряженном состоянии
|Омбудсмен Армении призвал государственных лиц воздержаться от заявлений, разжигающих ненависть в обществе
|Минобороны РФ: В Армению прибыло еще 18 самолетов Ил-76 ВКС России с миротворцами
|Посол США: Политическому насилию и террору не место в демократическом обществе
|Мнение: Возвращающиеся и опаленные войной и предательством высшего политруководства Армении воины придут в политику, но не через гражданскую войну
|Пашинян солдатам: Жду вас в Ереване
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ход выполнения договоренностей по Карабаху
|МИД Армении строго осудил факт осквернения собора Святого Казанчецоц в Шуши
|Суд освободил главу партии «Родина» Артура Ванецяна из-под стражи
|Эдуард Шармазанов: Все уголовные дела в отношении представителей оппозиции сфабрикованы
|Левон Тер-Петросян призвал армянский народ избавиться от комплексов прошлого и двигаться вперед
|Глава ВСС обратился к судьям: Ни власть, ни оппозиция не имеют права вмешиваться в деятельность судебной системы
|Генпрокуратура Армении: Суд признал задержание Ашота Минасяна обоснованным
|Митинг оппозиции состоится 16 ноября в 17:00
|Гаджиев: Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября
|Минобороны Армении продолжает опровергать компрометирующие ведомство утверждения, тиражируемые в СМИ
|Защита: Глава партии "Адеквад" Артур Даниелян на свободе
|Степанян: На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск состоялся обмен телами военнослужащих
|Наира Зограбян: ППА обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии
|Пресс-секретарь президента Арцаха заступился за супругу премьера Армении
|Грузия сегодня сыграет с Арменией в Лиге Наций УЕФА
|СНБ Армении предъявила обвинение герою карабахской войны Ашоту Минасяну
|Минобороны Турции: Не допустим каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне карабахского конфликта
|В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже вооружения в Турцию
|В Армении выявлено 1482 новых случая заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха рассказал баронессе Кокс о военных преступлениях Азербайджана
|Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
|МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством
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