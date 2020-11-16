Понедельник, 16 Ноября 2020 15:55

АрмИнфо. Сейчас наша главная задача обеспечить в стране неприкосновенность власти. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос, возможно ли в ближайшей перспективе провести внеочередные выборы, премьер заявил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня. «На данный момент нам необходимо восстановить в Армении атмосферу согласия. Сейчас нам необходимо, чтобы политические силы осознали, что насилие в стране недопустимо»,- подчеркнул Пашинян.

Премьер в очередной раз осудил нападение и избиение спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. «В чем был виноват Мирзоян. Несколько дней назад было осуществлено нападение на правительство и парламент. Люди ворвались в эти здания и крушили все на своем пути. Подобные действия следует осудить самым решительным образом. В тот момент большинство представителей полиции находились на передовой и не могли защитить эти здания. Но нам необходимо, чтобы в ближайшее время в стране восстановилась атмосфера согласия»,- заключил Пашинян.