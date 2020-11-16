Понедельник, 16 Ноября 2020 15:20

АрмИнфо. Армянской стороной была допущена большая стратегическая ошибка. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, руководство Армении считало, что два подхода , то есть исключение войны, и принцип «ни пяди земли врагу» могут сосуществовать. Казалось, что мы сможем придерживаться этого сценария, и держать эту ситуацию вечно. За все время переговоров, была достигнута только одна четкая договоренность, 7 регионов должны вернуть Азербайджану.

Нам нужно было сделать выбор между этими двумя ситуациями. Мы попытались сделать выбор, вернее, мы его сделали. К сожалению, мы не смогли за два с половиной года сделать так, чтобы наш выбор увенчался успехом»,- заметил Пашинян.

По его словам, у армянской стороны были и другие ошибки. «Мы не смогли заполнить все пробелы в обороне. Например, мы имели массу достижений в системе ПВО. Мы приобрели ЗРК «Тор», ЗРК «Оса АК» и многое другое. Однако, появились факторы, которые за последние пару месяцев изменили ситуацию»,- заметил Пашинян.

Премьер заметил, что власть обвиняют в том, что руководство страны отдало земли противнику, а также в том, что мы не смогли предотвратить войну. «Но и в этом случае неясно, чего хочет оппозиция. Чтобы не было войны, или чтобы территории не были отданы? Дальше спрашивают, почему мы не остановили войну раньше? Война не могла быть остановлена раньше. Но поймите, за эти два года в сфере обороны было сделано много реформ. Мы просто не успели»,- заключил премьер.