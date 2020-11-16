Понедельник, 16 Ноября 2020 15:18

АрмИнфо. У здания Министерства обороны Республики Армении собрались родители и родственники солдат, пропавших без вести в результате военных в Арцахе.

Собравшиеся требуют встречи с министром обороны Давидом Тонояном и главой Генштаба ВС РА Оником Гаспаряном, чтобы последние ответили на вопрос где их дети, мужья, братья. Родственники пропавших солдат заявили, что готовы сами поехать за своими детьми, требуя дать координаты места их нахождения. Они заявили, что имена их родных не обозначены ни среди раненных, ни среди погибших.

Сообщается, что вход в здание Министерства обороны перекрыт представителями правоохранительных органов.

Отметим, что вчера, по информации Минобороны, на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Пресс-секретарь Минобороны подчеркнула, что накануне до позднего вечера при участии представителей российского миротворческого контингента и Международного Комитета Красного Креста, на участках, где проходили боевые действия, продолжились поиски военнослужащих и гражданских лиц, участвовавших в боевых действиях и судьба которых неизвестна, а также вывоз и обмен телами убитых военнослужащих.