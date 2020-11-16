"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", - сказал Песков.

"А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции", - добавил представитель Кремля.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики.