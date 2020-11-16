Понедельник, 16 Ноября 2020 15:00

АрмИнфо. Хотелось бы отметить, что процесс возвращения граждан Арцаха на родину идет очень хорошим темпом, уже более 1000 человек вернулись в Арцах. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что все больше людей выражают готовность вернуться домой. «Сейчас самое главное, помочь людям. Правительство Армении и правительство Арцаха намерены восстановить все разрушенные дома в НКР, возродить экономику. Сегодня уже откроется коридор в Арцах через Лачин, который будет действовать без перебоев»,- заметил Пашинян.