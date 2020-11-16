Понедельник, 16 Ноября 2020 14:43

АрмИнфо. "В моей повестке находится вопрос поддержания внутренней стабильности и общественной безопасности", - заявил сегодня на онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о возможности своей отставки.

По его словам, другого иного вопроса в повестке главы правительства сегодня нет. Он заметил, что правительство страны продолжит переговоры по урегулированию карабахского конфликта, в процессе которого происходит формирование новой повестки. Но если уровня общественного доверия к правительству будет недостаточно, власть не будет участвовать в этих переговорах, констатировал Никол Пашинян.