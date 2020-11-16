Понедельник, 16 Ноября 2020 14:40

АрмИнфо. В ходе войны в Нагорном Карабахе премьер- министр РА Никол Пашинян находился почти в ежедневном контакте с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 ноября на онлайн пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, комментируя вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Напомним, что в эфире НТВ Маргарита Симоньян задала вопросы Николу Пашиняну: "Правда ли, что все это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями - даже не самого высокого, разного уровня - в Соединённых Штатах Америки, и именно поэтому вы медлили, поэтому вы не принимали те решения, которые единственно можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы всё это остановить? Правда ли, что эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность и неопределённость, ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели? Правда ли, что вы переговаривались с ними всё это время?"

Как заметил сегодня Никол Пашинян, данные вопросы являются недоразумением и манипуляцией фактами. За все время войны, как заметил глава армянского правительства, разговоры с представителями США были всего пять раз - три раза с помощником президента по национальной безопасности, и два раза - с государственным секретарем. Между тем, продолжил премьер-министр, с президентом РФ Владимиром Путиным, контакты поддерживались чуть ли не ежедневно, бывало пять раз в день. В ходе переговоров с представителями США обсуждались не российские, а американские предложения.