Понедельник, 16 Ноября 2020 14:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в парламенте и намерен провести встречу с политическими силами. Однако, представители оппозиции на встречу не явились.

Пашинян подчеркнул, что очень сожалеет об этом. “Мне очень жаль, что представители оппозиции не пришли на встречу, это была хорошая возможность ответить на все волнующие их вопросы. Надеюсь, что депутаты от фракции «Мой шаг» поднимут все те вопросы, которые волнуют наших коллег”, - заметил премьер