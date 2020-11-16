Понедельник, 16 Ноября 2020 14:25

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян выразил готовность провести встречи с парламентскими фракциями Армении, "Процветающая Армения" готова встретиться с Пашиняном исключительно для того, чтобы обсудить его отставку. Об этом говорится в заявлении партии.

В заявлении партии, также отмечается: " Как минимум удивительно, что Никол Пашинян вспоминает о политических силах страны только сегодня, после подписания документа о капитуляции и передачи Арцаха. Партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" (в ходе 44-дневной войны - Ред.) несколько раз официально обращались к Николу Пашиняну с предложением организовать встречу с политическими силами, что, возможно, дало бы возможность избежать катастрофы, снизить человеческие жертвы и территориальные потери. Никол Пашинян отклонил все наши призывы и предложения о встрече. Встреча с Николом Пашиняном может состояться только по одной повестке дня - его отставка без общественных потрясений ", - говорится в заявлении ППА.