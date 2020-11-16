Понедельник, 16 Ноября 2020 14:22

АрмИнфо. Войны можно было избежать, если бы армянская сторона согласилась вернуть Азербайджану 7 районов, в том числе, и Шуши, но это не соответствовало той политике, которую хотели осуществить власти Карабаха и Армении. Об этом 16 ноября в ходе онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армия обороны Арцаха, вооруженные силы Армении приняли решение принять вызов, который, к сожалению, не привел к тем результатам, которые все ожидали.

Премьер- министр заметил, что с первых дней войны на передовой циркулировалась мысль о неизбежности поражения. И сегодня некоторые политические деятели, которые с первых дней войны призывали к сдаче территорий, сегодня за то же деяние обвиняют правительство Армении в предательстве. "Важно, чтобы соотечественники правильно восприняли тонкость между такими понятиями, как рано или поздно, между которыми нет содержательной разницы", - заметил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что вопрос со сдачей Шуши был выдвинут Азербайджаном с самого начала переговоров, еще до начала боевых действий, но поскольку была даже теоретическая возможность его защиты, Армия обороны Арцаха пошла на боевые действия до конца. Но, к сожалению, продолжил Никол Пашинян, этот вопрос не удалось решить. В реальности произошло то, вначале в результате действий диверсионных групп противника, а потом и его воинских соединений, Шуши был потерян. "Да, мы ответственны за это, поскольку за последние 2,5 года не смогли восполнить то, что не было сделано за последние несколько десятилетий", - подчеркнул премьер-министр РА.

По его словам, вопрос со сдачей Шуши сегодня является одной из главных дезинформаций в армянском обществе. Часто даже говорится о том, что Шуши был просто сдан. "Сегодня я прочитал запись в Фейсбуке президента Арцаха о том, что в Шуши было выявлено свыше 100 тел армянских солдат. Но если Шуши был просто сдан, то по чьему приказу и за что воевали эти солдаты. Более того, с политической площадки звучат даже обвинения в том, что имеются конкретные случаи и имена, которые готовы дать показания о предательстве в отношении Шуши. Правоохранительные органы пригласили автора этих слухов, пытаясь получить конкретную информацию о предателях. Насколько мне известно, автор этой дезинформации уклонился от конкретных вопросов. Если есть предательство, сообщения о котором укрываются, означает участие в этом предательстве", - сказал глава армянского правительства.