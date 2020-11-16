Понедельник, 16 Ноября 2020 14:05

АрмИнфо. Северо-западные границы Ирана не изменились. Об этом заявил пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде, Иран не принимает никаких изменений за пределами заявленного содержания в регионе.

<На прошлой неделе мы столкнулись с серией безосновательных заявлений СМИ о том, что после нагорно-карабахского кризиса на карте региона произойдут изменения. В этой связи было опубликовано несколько фальшивых карт. Исламская Республика Иран приветствовала любое окончательное решение кризиса и стремилась разрешить его мирным путем в течение последних трех десятилетий. Иран приветствует любые действия, способствующие этому процессу>, - сказал представитель МИД ИРИ, передает Mehr.

<Никаких изменений в карту не было внесено, и мы надеемся, что в нагорно-карабахском регионе больше не будет такфири и террористических групп>, - сказал он, добавив, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет в интерес всего региона.

Говоря о роли Ирана в урегулировании карабахского конфликта и отправке турецких миротворцев в регион, он сказал: <Исламская Республика Иран играла и будет продолжать играть стратегическую роль во всех событиях в регионе. Единственное постоянное решение этого конфликта - суверенитет стран и уважение границ, и мы приветствуем все, что помогает в этом направлении>.

Стоит заметить, что в конце прошлой недели стало известно, что три иранских пограничника погибли при пресечении попытки прорыва на территорию ИРИ террористов. На следующий день в СМИ появилась информация, что сухопутные подразделения КСИР нанесли удары по лагерям террористических группировок близ своих границ.