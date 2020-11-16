Понедельник, 16 Ноября 2020 14:03

АрмИнфо. С первых же моментов военных действий, развязанных против Арцаха, СНБ Армении наряду с исполнением своих обязанностей участвовали в военных действиях.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в ходе боевых действий, начавшихся 27 сентября, 46 военнослужащих погранвойск СНБ РА погибли, 191 получили ранения, судьба 2 пограничников выясняется.

"СНБ Армении намерена приложить усилия для оказания необходимой помощи семьям погибших сотрудников. Служба национальной безопасности Республики Армения желает скорейшего выздоровления всем раненым коллегам", - подчеркивается в заявлении.