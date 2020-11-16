Понедельник, 16 Ноября 2020 14:01

АрмИнфо. Ереван, 16.11.20. АрмИнфо, Марианна Мкртчян. В матче Лиги Наций УЕФА сборная Грузии на своем поле проиграла сборной Армении со счетом 1:2.

Матч проходил в Тбилиси на стадионе <Динамо-Арена> (без зрителей).

Как пишут сами грузинские СМИ, даже пенальти, который судья подарил сборной Грузии, не помог грузинским футболистам удержать счет до конца игры. Этот мачт - был шанс для сборной Грузии по футболу хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками из-за потери уникального шанса поехать на чемпионат Европы.

По итогам сегодняшей игры пятого тура во второй группе дивизиона <С> Лиги Наций УЕФА сборная Грузии опустилась на третье место, пропустив вперед Армению.

Голы были забиты: 0: 1 Казарян (33, с паса Барсегяна), 1: 1 Казаишвили (65. пенальти), 1: 2, Адамян(86, с паса Барсегяна).