Понедельник, 16 Ноября 2020 13:30

АрмИнфо.Известно количество армянских военнослужащих, пропавших без вести в ходе 45-дневной агрессии со стороны Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха. Об этом 16 ноября на онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, пропавших без вести. Премьер выразил надежду на то, что судьба каждого из них будет установлена. К примеру, был найден раненый солдат, который ранее считался пропавшим без вести. Что касается военнопленных, то, как заметил Никол Пашинян, этот процесс начнется после обмена телами погибших солдат и добровольцев.

Премьер-министр напомнил, что имеется предложение об объявлении Дня скорби по погибшим, выразив надежду, что это решение будет принято после процесса обмена телами, что даст возможность на государственном уровне отдать дань уважения всем погибшим. Членам их семей, а также солдатам, ставших инвалидами в результате боевых действий, также будет гарантировано социальное содействие. Правительство уже предприняло шаги в этом направлении, и есть уверенность в том, что этот процесс будет проведен на должном уровне. Необходимо также провести встречи с членами семей погибших военнослужащих, подчеркнул глава правительства.