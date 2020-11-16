Понедельник, 16 Ноября 2020 13:23

АрмИнфо.В Турции задумались над отправкой военных в Азербайджан.Как сообщает Анадолу, проект Указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан представлен в понедельник на утверждение парламента страны.

В тексте Указа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

<Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции>, - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.