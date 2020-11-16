Понедельник, 16 Ноября 2020 13:03

АрмИнфо. Народ Нагорного Карабаха должен жить в Нагорном Карабахе, и вопрос его статуса должен быть со всей остротой положен в основу переговорного процесса. Об этом 16 ноября на онлайн пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, речь идет как о гуманитарных вопросах, так и коммуникационных проблемах. Никол Пашинян отметил, что не получал предложений от той или иной политической силы по обсуждению вопроса о том, как можно было в непростой ситуации улучшить положения трехстороннего заявления в пользу армянской стороны. Он подчеркнул, что подписанный документ является не проявлением политических желаний сторон, а вытекал из конкретной боевой ситуации, с которой, к сожалению, столкнулась армянская сторона. По сути, менять обратной силой положения заявления, означало бы изменение военно-политической ситуации, что нереально. Что касается дальнейшего процесса переговорного процесса, то, как заметил Никол Пашинян, в документе имеются положения, которые требуют многочисленных комментариев. В процессе этих комментариев, все идеи и предложения будут приняты к сведению, а лучшие из них будут претворены в жизнь.

Отвечая на вопрос о кризисе системы государственной власти, в том числе, президента, депутатского корпуса, членов правительства, которые оказались не в курсе подписанного заявления, премьер-министр отметил, что в период войны состоялись два заседания Совета безопасности с участием президента, Католикоса всех армян, ряда депутатов Национального Собрания. Отдельно проводились встречи с представителями политических сил. И все они были в курсе о тенденциях. Конкретно по подписанному документу имелись детали, которые невозможно было обсуждать, поскольку ситуация требовала срочных действий и принятия решения. Решение, по словам главы правительства, было принято в очень ограниченный период времени после консультаций с военными.

Премьер констатировал, что все институты государственной власти в этот непростой период продолжают действовать. В этом контексте крайне важно поддержание стабильности и общественной безопасности. Сегодня, как заметил Никол Пашинян, необходимо сосредоточиться на решении именно этих двух задач. И парламент, и президент страны, все другие институты сегодня должны действовать в целях обеспечения стабильности и общественной безопасности. Все эти институты функциональны, и обладают соответствующим мандатом.