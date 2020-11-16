Понедельник, 16 Ноября 2020 12:52

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян намерен сегодня вечером выступить с посланием к народу. Об этом говорится в сообщении, распространяемом пресс-службой аппарата президента РА.

<В эти дни мы все обеспокоены и переживаем боль: одни громко - во всеуслышание, другие молча - внутри своей души. Но боль, на самом деле, у всех одна и та же - это Родина. И тем не менее, прошу вас проявить трезвость, сдержанность и бдительность>, - сказал глава государства