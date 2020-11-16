Понедельник, 16 Ноября 2020 12:52

АрмИнфо. В эти дни на подступах к Шуши было извлечено 150 тел армянских военнослужащих. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что армянской стороне удалось спасти часть родины, однако человеческие и территориальные потери огромны. "Еще несколько сотен тел находятся на поле боя. В эти дни армянский народ и семьи этих ребят испытывает огромную боль. Я уделяю много времени семьям погибших и пропавших без вести ", - подчеркнул президент Арцаха, заметив, что поиски пропавших без вести продолжаются.

Арутюнян заметил, что вместе с тем, перед армянской стороной стоит задача скорейшего повышения безопасности Родины. Поэтому, необходимо приложить усилия и заняться восстановлением послевоенного Арцаха.

"Безусловно, есть также другие внутренние и внешние вызовы, однако, больше всего меня беспокоит проблема стабильности в Армении. Я выражаю глубокую обеспокоенность по поводу нетерпимых и насильственных тенденций, возникающих в стране. Более того, осуждаю подобные действия и призываю, всех участников внутриполитических процессов в Армении, проявить национальное и государственное сострадание и здравый смысл, чтобы сохранить Родину от таких потрясений, которые в этой ситуации могут стать крахом армянской государственности", - заявил президент.

Арутюнян также заметил, что все проблемы должны решаться исключительно конституционным путем, путем диалога. Президент НКР сообщил, что решил провести в Арцахе политические консультации со всеми силами и лицами, чтобы обсудить наиболее важнейшие вопросы общеармянской повестки дня послевоенного восстановления Арцаха.